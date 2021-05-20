Президент України Володимир Зеленський пояснив ситуацію, яка сталася з НАК Нафтогаз України, а саме з раптовою зміною керівництва підприємства.

Про це він повідомив під час прес-конференції з нагоди свого дворічного перебування на посаді глави держави 20 травня 2021 року.

– Нафтогаз має наповнювати бюджет згідно з обіцянками і планами. Мінус 11 млрд грн цьогоріч вони нам планували. Уряд, як головний акціонер Нафтогазу, ухвалив рішення змінити керівництво. І сьогодні поставлено безліч завдань. І я впевнений, що збитків в 11 млрд не буде, – уточнив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський розкритикував екс-керівництво компанії за нецільове використання коштів на лобістські офіси, фінансування ЗМІ та окремих журналістів.

– Там великі гроші, і їх платите не ви, не я, а всі громадяни України. Це серйозна проблема, – сказав він.

Ситуація з Нафтогазом

28 квітня 2021 року Кабмін провів засідання загальних зборів акціонерів НАК Нафтогаз України та визнав діяльність компанії протягом минулого року незадовільною.

Через це було звільнено очільника правління Андрія Коболєва. Члени Наглядової ради заявили про добровільну відставку.

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