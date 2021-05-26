Коли почне відновлюватися українська економіка – прогноз Кабміну

Українська економіка вийде на стійке відновлення у другому кварталі 2021 року, тобто до червня.

Такий прогноз під час засідання уряду озвучив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, зазначивши, що за перший квартал в Україні зріс експорт продукції і була помітна позитивна динаміка у фінансовій діяльності середніх та великих компаній.

– Експорт української продукції за перші чотири місяці цього року зріс на майже 20%, що на $3 млрд більше, ніж минулого року. У першому кварталі цього року ми фіксували, що фінансові результати середніх та великих підприємств одні з найкращих за останні п’ять років. Тому вже у другому кварталі цього року ми вийдемо на стійкий тренд відновлення економіки, – заявив прем’єр.

Крім того, за словами Дениса Шмигаля, протягом останнього часу відкрилися вісім нових ринків для українських експортерів, зокрема країни Африки і Південної Америки.

Зростання ВВП України

Згідно з прогнозами аналітиків фінансового холдингу J.P. Morgan, ВВП України у 2021 році зросте на 5,6%.

Також вони очікують росту інфляції до близько 9% до третього кварталу цього року та збільшення Нацбанком облікової ставки.