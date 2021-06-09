У травні інфляція у річному вимірі зросла на 1,3% і сягла 9,5%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики. Згідно з ними, інфляція у квітні була на рівні 8,4%.

Натомість зазначається, що базова інфляція у травні залишилась на рівні 0,7%, тоді як річний показник базової інфляції становить 3,9%, а загальний – 6,1%.

Також у травні на 1,7% зросли ціни на продукти харчування та безалкогольні напої. Найбільше ціни підскочили на соняшникову олію та фрукти.

Підвищились ціни і на алкоголь та тютюн на 0,7%, повідомляє Держстат.

Подешевшали у травні яйця (на 15,5%) і овочі (на 0,5%).

Ріст цін на продукти

За даними ООН, за останні 10 років відбулося стрімке зростання цін на харчові продукти.

Серед причин зростання цін виділяють перебої у виробництві, зменшення кількості робочої сили та додаткові обмеження на постачання продуктів під час пандемії коронавірусу.

Усі ці фактори стали причиною місцевого дефіциту, що обумовленого зростанням цін.