У травні інфляція у річному вимірі зросла на 1,3% і сягла 9,5%.
Про це свідчать дані Державної служби статистики. Згідно з ними, інфляція у квітні була на рівні 8,4%.
Натомість зазначається, що базова інфляція у травні залишилась на рівні 0,7%, тоді як річний показник базової інфляції становить 3,9%, а загальний – 6,1%.
Також у травні на 1,7% зросли ціни на продукти харчування та безалкогольні напої. Найбільше ціни підскочили на соняшникову олію та фрукти.
Підвищились ціни і на алкоголь та тютюн на 0,7%, повідомляє Держстат.
Подешевшали у травні яйця (на 15,5%) і овочі (на 0,5%).
Ріст цін на продукти
За даними ООН, за останні 10 років відбулося стрімке зростання цін на харчові продукти.
Серед причин зростання цін виділяють перебої у виробництві, зменшення кількості робочої сили та додаткові обмеження на постачання продуктів під час пандемії коронавірусу.
Усі ці фактори стали причиною місцевого дефіциту, що обумовленого зростанням цін.