За даними Організації Об’єднаних Націй, ціни на продукти харчування у світі стрімко підскочили за останні десять років.

Індекс цін на продовольство Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) відстежує світові ціни на низку продуктів харчування, включаючи зернові, олійні культури, молочні продукти, м’ясо і цукор. Він свідчить про зростання цін на продукти протягом 12 місяців поспіль.

Згідно з індексом, щорічно ціни на їжу в травні дорожчали на 39,7% – це найбільший приріст у місячному вираженні з жовтня 2010 року. Через різке здорожчання усіх складових, наразі індекс цін на продукти найвищий з вересня 2011 року.

Причиною такого зростання називають перебої у виробництві, зменшення робочої сили та обмеження постачання під час пандемії. Ці фактори створили місцевий дефіцит, що обумовлений зростанням цін.

Зростає занепокоєння щодо ширшої інфляції та того, як ріст цін на продукти вплине на відновлення економіки світу.

Експерти попереджають, що високий попит та низьке виробництво призведе до зростання інфляції, коли економіка вийде із режиму обмежень.

Однак у деяких галузях спостерігається сильне пожвавлення. Прогнози ФАО цього року зафіксували глобальне виробництво зернових, що може допомогти послабити ціновий тиск, що зростає.

Здорожчання продуктів в Україні

Виробники збільшили ціни на продовольчі товари в Україні майже на третину в порівнянні з 2020 роком.

За даними Держстату, ще у березні минулого року індекс ціни на продовольчі товари становив 104,2%, натомість цьогоріч цей показник зріс до 130,3%.