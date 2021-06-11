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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Анастасія Рогожінська |

Доллар пошел вверх, а евро рухнул: курс валют в Украине 11 июня

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По состоянию на утро 11 июня, пятницу, Национальный банк Украины установил официальный курс валют. В частности, доллар укрепил свои позиции и вырос в цене.

Так, американская валюта незначительно подорожала за день и стоит 27,10 грн/1$. Накануне курс был 27,09 грн/1$.

Официальный курс гривны к евро на 11 июня установлен на уровне 32,9 грн/1€. Днем ранее курс составлял 33,02 грн/1€.

В то же время польский злотый и российский рубль держатся на стабильных позициях.

Курс валют в Украине от НБУ на 11 июня:

  • $ 1 — 27,10 грн;
  • € 1 — 32,9 грн;
  • 1 польский злотый — 7,36 грн;
  • 10 российских рублей — 3,75 грн.

Курс валют НБУ на 11 июня 2021 в Украине

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Курс доллара на три года

Недавно Кабмин спрогнозировал курс доллара на 2022-2024 годы в диапазоне 28-29 грн/$1.

Также в 2022 году инфляция снизится до 6,2%, а в 2023-м — до 5%.

Подробнее о том, каким будет курс доллара в Украине на три года — читайте на Фактах ICTV.

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