Курс валют НБУ на 11 червня 2021 в Україні

Станом на ранок 11 червня, п’ятницю, Національний банк України встановив офіційний курс валют. Зокрема, долар зміцнив свої позиції та зріс у ціні.

Так, американська валюта трохи подорожчала за день та коштує 27,10 грн/1$. Напередодні курс був 27,09 грн/1$.

Офіційний курс гривні до євро на 11 червня встановлено на рівні 32,9 грн/1€. Днем раніше курс складав 33,02 грн/1€.

Водночас польський злотий та російський рубль тримаються на стабільних позиціях.

Курс валют в Україні від НБУ на 11 червня:

$1 – 27,10 грн;

€1 – 32,9 грн;

1 польський злотий – 7,36 грн;

10 російських рублів – 3,75 грн.

Курс долара на три роки

Нещодавно Кабмін спрогнозував курс долара на 2022-2024 роки у діапазоні 28-29 грн/$1.

Також у 2022 році інфляція знизиться до 6,2%, а в 2023-му – до 5%.

Детальніше про те, яким буде курс долара в Україні на три роки – читайте на Фактах ICTV.