Національна економічна стратегія стане основою програми діяльності уряду – Шмигаль

Національна економічна стратегія ляже в основу програми діяльності уряду.

Про це під час виступу на Всеукраїнському форумі Україна 30. Економіка без олігархів заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Відповідне подання в Раду уряд оформить вже у 2021 році.

– Національна економічна стратегія разом з іншими стратегічними документами, планом реалізації ініціатив президента, переліком пріоритетних законопроектів і бюджетної декларації на 2022-24 роки, ляже в основу Програми діяльності уряду, яку в цьому році ми будемо подавати в парламент.

Також Денис Шмигаль підкреслив, що підготовка програми діяльності та плану дій уряду здійснюється з урахуванням міжнародного досвіду.

Національна економічна стратегія

3 березня Кабмін затвердив Національну економічну стратегію до 2030 року з доопрацюваннями.

За словами Дениса Шмигаля, Національна економічна стратегія-2030 — це комплексний документ, який має привести України до клубу розвинених та успішних держав.

Стратегія визначає важливі та необхідні кроки для розвитку промисловості, агросектору, видобутку, інфраструктури, транспорту, енергетичного сектору, інформаційно-комунікаційних технологій, креативних індустрій та сфери послуг.