Сотрудничество с Международным валютным фондом является очень важным для Украины, однако ставить Украине требования, как и к другим странам, несправедливо. Такое мнение озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что уже восьмой год Украина находится в состоянии войны, из-за чего имеет другие приоритеты.

— Я считаю, нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной с другими странами. Нашу страну просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть усложненность, потому что идет война.

Зеленский заявил, что денежные средства прежде всего направляются на безопасность и медицину, а потом уже на все остальное. Несмотря на это, президент сообщил, что Украина выполнит все, что пообещала МВФ, ведь эта программа влияет на другие программы финансовой поддержки.

Второй транш от МВФ

Представители Международного валютного фонда заявили о прогрессе в переговорах о выделении второго транша Украине. Однако они отметили, что ждут прогресса от Украины.

В частности речь идет об улучшении управления в Национальном банке Украины, введении законодательства о банковском надзоре и тому подобное.