Співпраця з Міжнародним валютним фондом є дуже важливою для України, однак ставити до України вимоги, як і до інших країн, несправедливо. Таку думку озвучив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави підкреслив, що уже восьмий рік Україна перебуває у стані війни, через що має інші пріоритети.

– Я вважаю, не можна порівнювати стратегію поведінки МВФ з Україною з іншими країнами. Нашу країну просто не можна ставити в один ряд з іншими. Тому що у нас є ускладненість, тому що йде війна.

Зеленський заявив, що грошові витратити передусім спрямовуються на безпеку та медицину, а потім уже на все інше. Попри це, президент повідомив, що Україна виконає все, що пообіцяла МВФ, адже ця програма впливає на інші програми фінансової підтримки.

Другий транш від МВФ

Представники Міжнародного валютного фонду заявили про прогрес у переговорах щодо виділення другого траншу Україні. Однак вони відзначили, що чекають прогресу від України.

Зокрема йдеться про поліпшення управління в Національному банку України, запровадження законодавства про банківський нагляд тощо.