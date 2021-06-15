В марте 2021 года правительство разблокировало большую приватизацию, которая долгое время была запрещена в Украине ввиду коронавирусного кризиса.

Глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко в интервью Фактам ICTV рассказал, сколько денег принесет большая приватизация, когда стартуют первые аукционы и какие объекты выставят на них.

Первые аукционы должны состояться уже летом-осенью, сообщил Сенниченко, и добавил, что, по прогнозам фонда, в этом году большая приватизация должна принести Украине более 12 млрд грн.

— Мы доказали, как говорится, не словом, а делом, что спрос есть. Что мировые индексы находятся на пике, что средства готовы прийти в Украину, Украине только надо раскрыться и предложить инвесторам инвестиционное меню, — отметил Сенниченко.

Он также пояснил, что большая приватизация — это продажа активов, стартовая цена которых больше 250 млн грн.

Первыми объектами, выставленными на аукцион, будут Объединенная горно-химическая компания, завод Большевик и отель Президент.

Кроме этого, глава Фонда госимущества объяснил, что аукционы по продаже тюрем станут второй жизнью для заброшенных активов.

— Государство тратит миллионы гривен на содержание этих территорий, которые уже запущены, — пояснил Сенниченко важность продажи неработающих учреждений.

Не подлежат приватизации

Несмотря на разблокирование приватизации, некоторые объекты должны остаться в государственной собственности. Именно поэтому 30 марта 2021 года нардепы одобрили список предприятий, не подлежащих приватизации.

Среди них Укрпочта, Укрзализныця, Энергоатом, Нафтогаз Украины и др.

Подробные критерии для отбора таких предприятий смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Дмитрий Сенниченко