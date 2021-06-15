У березні 2021 року уряд розблокував велику приватизацію, яка тривалий час була заборонена в Україні через коронавірусну кризу.

Голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко у інтерв’ю Фактам ICTV розповів, скільки грошей принесе велика приватизація, коли стартують перші аукціони і які об’єкти виставлять на них.

Перші аукціони повинні відбутись вже влітку-восени, повідомив Сенниченко, і додав, що за прогнозами фонду, цьогоріч велика приватизація має принести Україні понад 12 млрд грн.

– Ми довели, як то кажуть, не словом, а ділом, що попит є. Що світові індекси перебувають на піку, що кошти готові прийти в Україну, Україні тільки треба розкритися і запропонувати інвесторам інвестиційне меню, – зазначив Сенниченко.

Він також пояснив, що велика приватизація – це продаж активів, стартова ціна яких більше 250 млн грн.

Першими об’єктами, виставленими на аукціон, стануть Об’єднана гірничо-хімічна компанія, завод Більшовик та готель Президент.

Окрім цього, голова Фонду держмайна пояснив, що аукціони із продажу в’язниць є другим життям для занедбаних активів.

– Держава витрачає мільйони гривень на утримання цих територій, які вже занедбані, – пояснив Сенниченко важливість продажу непрацюючих в’язниць.

Не підлягають приватизації

Попри розблокування приватизації, деякі об’єкти повинні залишитися у державній власності. Саме тому 30 березня 2021 року нардепи ухвалили список підприємств, які не підлягають приватизації.

Серед них Укрпошта, Укрзалізниця, Енергоатом, Нафтогаз України тощо.

Детальні критерії для відбору таких підприємств дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Дмитро Сенниченко