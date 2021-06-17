Аваков соответствует занимаемой должности и вопрос его отставки не стоит — Верещук

Парламентское монобольшинство не обсуждает вопрос отставки Арсена Авакова с поста главы МВД, который играет ключевую роль в вопросе национальной безопасности Украины.

Об этом народный депутат фракции Слуга народа, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Верещук заявила журналистам в Киеве 15 июня.

— Сейчас вопрос отставки Авакова не стоит. И наша фракция его не обсуждала. Если у кого-то есть какие-то амбиции, эмоции или желания, только из-за того, что кому-то кажется, что Аваков получает слишком много влияния, как для главы МВД, то это большая ошибка. Я рассматриваю Авакова не как человека, фамилию, а как элемент национальной безопасности, — сказала она.

Ирина Верещук подчеркнула, что Арсен Аваков занимает ключевое место в конструкции безопасности Украины.

— Есть ряд внешних и внутренних обстоятельств, в частности, угроза внутренней дестабилизации. Я думаю, на сентябрь она будет только усиливаться, принимая во внимание выборы в Госдуму РФ, Путин может накалять ситуацию вокруг границ, чтобы демонстрировать свою незаменимость, — отметила нардеп.

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Ирина добавляет, что если говорить о внешних обстоятельствах, то тут не только Россия, к части европейского направления также есть вопросы. И тут на передний план выходят и Госпогранслужба, и Миграционная служба, которыми Аваков руководит уже семь лет. Этот человек выстроил вертикаль, он контролирует все процессы в МВД.

Вместе с тем, она указала, что некоторые направления по линии МВД нуждаются в доработке.

— Есть вопросы, и это естественно, они должны быть. Но я убеждена, что на сегодня Аваков соответствует занимаемой должности, — подчеркнула Ирина Верещук.

Аваков о возможности войны с РФ

Министерство внутренних дел Украины получило разведданные по поводу возможных провокаций со стороны России после запуска газопровода Северный поток-2.

По словам главы МВД Арсена Авакова, газ по-прежнему транспортируется через украинский газопровод, но президент РФ Владимир Путин может попробовать пустить голубое топливо в обход Украины.

Фото: Ірина Верещук