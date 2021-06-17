Аваков відповідає займаній посаді і питання його відставки не стоїть – Верещук

Парламентська монобільшість не обговорює питання відставки Арсена Авакова з посади голови МВС, який відіграє ключову роль в питанні національної безпеки України.

Про це народний депутат фракції Слуга народу, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Ірина Верещук заявила журналістам в Києві 15 червня.

– Зараз питання відставки Авакова не стоїть. І наша фракція його не обговорювала. Якщо у когось є якісь амбіції, емоції або бажання, тільки через те, що комусь здається, що Аваков отримує занадто багато впливу, як для глави МВС, то це велика помилка. Я розглядаю Авакова не як людину, прізвище, а як елемент національної безпеки, – сказала вона.

Ірина Верещук наголосила, що Арсен Аваков займає ключове місце в конструкції безпеки України.

– Є ряд зовнішніх і внутрішніх обставин, зокрема, загроза внутрішньої дестабілізації. Я думаю, на вересень вона буде тільки посилюватися, з огляду на вибори в Держдуму РФ, Путін може розпалювати ситуацію навколо кордонів, щоб демонструвати свою незамінність, – зазначила нардеп.

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Ірина додає, якщо говорити про зовнішні обставини, то тут не тільки Росія, до частини європейського напрямку також є питання. І тут на передній план виходять і Держприкордонслужба, і Міграційна служба, якими Аваков керує вже сім років. Ця людина вибудувала вертикаль, вона контролює всі процеси в МВС.

Разом з тим, вона вказала, що деякі напрямки на лінії МВС потребують доопрацювання.

– Є питання, і це природно, вони повинні бути. Але я переконана, що на сьогодні Аваков відповідає займаній посаді, – підкреслила Ірина Верещук.

Аваков щодо можливості війни з РФ

Міністерство внутрішніх справ України отримало розвіддані щодо можливих провокацій з боку Росії після запуску газопроводу Північний потік-2.

За словами голови МВС Арсена Авакова, газ як і раніше транспортується через український газопровід, але президент РФ Володимир Путін може спробувати запустити блакитне паливо в обхід України.

Фото: Ірина Верещук