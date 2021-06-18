Минэнерго планирует изменить подход в формировании тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей, чтобы защитить социально уязвимую прослойку населения.

В частности, на следующей неделе Кабмин представит дифференцированные тарифы на электроэнергию, заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде министр энергетики Герман Галущенко.

Речь идет об обновлении постановления о специальных обязательствах на рынке электроэнергии (ПСО), предусматривающем дифференцированные тарифы для населения.

— Важное изменение, которое мы готовимся реализовать, — это обновленная модель ПСО. Она будет представлена ​​на следующей неделе. Мы хотим увидеть стабильность тех тарифов на электроэнергию и сделать дифференцированный подход, который позволит обеспечить социально уязвимую прослойку населения, — подчеркнул министр.

С 1 мая по 30 июня установлен тариф на электроэнергию для украинцев в размере 1,68 грн за кВт-час.

Таким образом правительство уже во второй раз решает продлить действие фиксированной цены на электроэнергию.