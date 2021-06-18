Тарифи на електроенергію для населення будуть диференційовані – Галущенко

Міненерго планує змінити підхід у формуванні тарифів на електроенергію для побутових споживачів, щоб захистити соціально вразливий прошарок населення.

Зокрема, наступного тижня Кабмін представить диференційовані тарифи на електроенергію, заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді міністр енергетики Герман Галущенко.

Йдеться про оновлення постанови про спеціальні зобов’язання на ринку електроенергії (ПСЗ), яка передбачатиме диференційовані тарифи для населення.

– Важлива зміна, яку ми готуємося реалізувати, – це оновлена модель ПСЗ. Вона буде представлена наступного тижня. Ми хочемо побачити стабільність тих тарифів на електроенергію і зробити диференційований підхід, який дасть можливість забезпечити соціально вразливий прошарок населення, – наголосив міністр.

Із 1 травня до 30 червня встановлено тариф на електроенергію для українців у розмірі 1,68 грн за кВт-год.

Таким чином уряд вже вдруге вирішує продовжити дію фіксованої ціни на електроенергію.