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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Валентина Летяк |

З 1 липня знизять тариф на електроенергію для деяких споживачів

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Українці, які споживають до 100 кВт електроенергії на місяць, з 1 липня можуть розраховувати на зниження тарифу на електрику.

Про це заявив у Веховній Раді під час години запитань до уряду міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, це передбачено проектом постанови про спеціальні зобов’язання на ринку електроенергії (ПСЗ), яку Міненерго представить наступного тижня.

Галущенко наголосив, що новий механізм передбачає диверсифікацію тарифів залежно від категорії населення.

– Ми виділяємо населення, яке споживає до 100 кВт. Проект постанови передбачає захист цієї категорії через зменшення тарифу, – підсумував міністр.

Загалом споживачів розділять на чотири категорії за кількістю отриманих кіловат. Максимальний тариф становитиме 3 грн/кВт.

Нині, до 30 червня, діє єдиний тариф для всіх – 1,68 грн/кВт.

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Фото: Pexels

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