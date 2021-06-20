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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Юлія Захарченко |

В Кабмине объяснили, на что потратят 5,4 млрд грн к годовщине независимости Украины

кабмін

В Кабинете министров отметили, что к 30-й годовщине независимости Украины предусмотрены расходы в размере 5,4 млрд грн.

Эти деньги потратят на праздничные торжества, а также масштабные инфраструктурные проекты, в частности, на строительство и модернизацию этих объектов.

Среди них — модернизация шести региональных аэропортов. В правительстве планируют осуществить развитие европутей Киев — Львов — Скнилов и завершить строительство нового лечебно-диагностического комплекса в Охматдет и т. д.

Непосредственно на праздничные торжества планируют потратить около 100 млн грн. Финансирование мероприятия будет осуществляться государственным и местными бюджетами, а также другими источниками, среди которых частные инвестиции, гранты и донорская помощь.

По случаю 30-й годовщины независимости Украины также разработали праздничные логотип и слоган, которые могут бесплатно использовать частные предприниматели в коммерческих целях.

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В Офисе президента отметили, что для использования символики не нужно будет получать дополнительных разрешений или согласований.

Источник: Минфин

Фото: Dreamstime

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