У Кабінеті міністрів зазначили, що до 30-ї річниці незалежності України передбачені витрати розміром 5,4 млрд грн.

Ці кошти витратять на святкові урочистості, а також на масштабні інфраструктурні проекти, зокрема на будівництво та модернізацію цих об’єктів.

Серед них – модернізація шести регіональних аеропортів. Водночас в уряді планують здійснити розбудову євроколії Київ – Львів – Скнилів та завершити будівництво нового лікувально-діагностичного комплексу в Охматдит тощо.

Безпосередньо на святкові урочистості планують витратити близько 100 млн грн. Фінансування заходу здійснюватиметься державним та місцевими бюджетами, а також інших джерел, серед яких приватні інвестиції, гранти та донорська допомога.

З нагоди 30-ї річниці незалежності України також розробили святкові логотип та слоган, які можуть безкоштовно використати приватні підприємці з комерційною метою.

В Офісі президента зазначили, що для використання символіки не потрібно буде отримувати додаткових дозволів чи погоджень.