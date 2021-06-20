Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Юлія Захарченко |

У Кабміні пояснили, на що витратять 5,4 млрд грн до річниці незалежності України

кабмін

У Кабінеті міністрів зазначили, що до 30-ї річниці незалежності України передбачені витрати розміром 5,4 млрд грн.

Ці кошти витратять на святкові урочистості, а також на масштабні інфраструктурні проекти, зокрема на будівництво та модернізацію цих об’єктів.

Серед них – модернізація шести регіональних аеропортів. Водночас в уряді планують здійснити розбудову євроколії Київ – Львів – Скнилів та завершити будівництво нового лікувально-діагностичного комплексу в Охматдит тощо.

Безпосередньо на святкові урочистості планують витратити близько 100 млн грн. Фінансування заходу здійснюватиметься державним та місцевими бюджетами, а також інших джерел, серед яких приватні інвестиції, гранти та донорська допомога.

З нагоди 30-ї річниці незалежності України також розробили святкові логотип та слоган, які можуть безкоштовно використати приватні підприємці з комерційною метою.

Читайте
Готують новий крок: військові почали репетиції параду до Дня незалежності

В Офісі президента зазначили, що для використання символіки не потрібно буде отримувати додаткових дозволів чи погоджень.

Джерело: Мінфін

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка