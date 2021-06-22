Держстат погіршив оцінку ВВП України у першому кварталі 2021 року

У першому кварталі 2021 року валовий внутрішній продукт, тобто ВВП, в Україні зменшився на 2,2% порівняно із першим кварталом минулого року.

Про це повідомляють у Державній службі статистики та зазначають, що порівняно із попереднім кварталом, реальний ВВП впав на 1,2%.

Раніше Держстат спрогнозував падіння ВВП до 2%.

Наразі номінальний ВВП в Україні становить 1,008 трлн грн, а у розрахунку на одну особу – 24 тис. 280 грн.

У Держстаті уточнюють, що ці показники є проміжними і не остаточними, а уточнюючих результатів варто чекати вже у 2022 році.

У той же час за прогнозом Світового банку ВВП в Україні має зрости на 3,8% протягом 2021 року, а 2022 – 2023 роках можна очікувати зростання на рівні 3,1%.

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Оптимістичні прогнози для української економіки дає і Офіс президента. За оцінками їх фахівців, протягом цього року українська економіка зросте на 5,1%.

У 2022 та 2023 показники можуть бути дещо гіршими (2,8% та 4%), оскільки на них вплине ефект пандемії.