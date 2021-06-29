Рожать после 40 можно, а кормить птиц хлебом – нет: на Книжном арсенале встретились ученые

Все, что вы хотели знать про орнитологию, генетику и эмбриологию, но боялись спросить, рассказали известные украинские женщины-ученые на Книжном арсенале.

Встречу организовала благотворительная образовательная инициатива STEM is FEM в рамках образовательного арт-проекта Наука – это она.

Экспертами на мероприятии выступили орнитолог Наталия Атамась, генетик Оксана Пивень и эмбриолог Ольга Малюта. Общение состоялось в павильоне Музея науки Малой академии наук Украины.

Орнитолог Наталья Атамась рассказала, что в ее области людей интересуют прежде всего практические вопросы относительно городских птиц. Например, как правильно делать и вешать скворечники и кормушки, и чем их наполнять.

— Чаще всего спрашивают, можно ли кормить птиц хлебом. Я всегда отвечаю, что черным точно нельзя. Также водоплавающих птиц, таких как утки и лебеди, нельзя кормить никаким хлебом. Воробьев и голубей можно небольшим количеством сухого белого хлеба. Ни в коем случае нельзя кормить размоченным хлебом, ведь он плесневеет, – отметила Атамась.

Наиболее же часто задаваемые вопросы генетикам, это: Почему я так выгляжу? Что нужно сделать, чтобы жить вечно? И те, что касаются предотвращения наследственных заболеваний, а также их лечения генетическим путем.

— Наш геном, совокупность всех генов – это инструкция к тому, как мы созданы, как мы построены, как мы функционируем. Мы эту инструкцию очень хорошо знаем, но еще не понимаем. Еще немного как полуслепые котята. Знаем, как оно написано, но что это значит – еще досконально не изучили, – отмечает Оксана Пивень.

Эмбриологов же чаще спрашивают о том, как родить ребенка определенного пола. На что Ольга Малюта отвечает, что этого лучше не делать, ведь подобные вмешательства имеют непредсказуемые и неконтролируемые последствия.

Также женщины часто задают вопрос относительно максимального возраста для рождения ребенка. Для этого, отвечает ученая, надо отслеживать собственный запас яйцеклеток.

— Во время ежегодных осмотров у гинеколога спрашивать, сколько фолликулов видно в яичниках, и какой еще есть резерв. Также можно сдавать раз в два года анализ на антимюллеров гормон, он является показателем овариального запаса. Но этот анализ будет информативным вместе с УЗИ. Если женщина планирует стать мамой в возрасте 40+, то будет хорошо заморозить яйцеклетки в возрасте 30 лет, когда их еще можно в большом количестве получить во время гормональной стимуляции, – отвечает Ольга Малюта.

Наука – это она – это просветительский арт-проект, реализованный STEM is FEM при поддержке UNICEF Ukraine и UN Women Ukraine. Проект является частью глобальной кампании ООН Женщины Поколение равенства.

Цель проекта – познакомить широкую украинскую общественность с выдающимися украинскими женщинами-учеными.

— Двое участниц встречи, Оксана Пивень и Наталья Атамась также являются героинями передвижной просветительской выставки Наука – это она. Их стилизованные портреты, вместе с эссе о них и еще 10 украинских женщинах-ученых, путешествуют по стране, – отметил инициатор проекта, основатель венчурной студии Pawa и компании Roosh, Сергей Токарев.

Сергей Токарев добавляет, что 30 июня экспозицию увидят Запорожье, Кривой Рог и Мариуполь.

STEM is FEM – благотворительный образовательный проект, популяризирующий технические специальности среди украинских школьниц.

Подробнее о других мероприятиях проекта можно узнать на сайте STEM is FEM и официальных страницах в Facebook и Instagram.