Народжувати після 40 можна, а годувати птахів хлібом – ні: на Книжковому арсеналі зустрілись вчені

Усе, що ви хотіли знати про орнітологію, генетику та ембріонологію, але боялися спитати, розповіли відомі українські жінки-вчені на Книжковому арсеналі.

Зустріч організувала благодійна освітня ініціатива STEM is FEM в рамках освітнього арт-проекту Наука – це вона.

Експертами на заході виступили орнітолог Наталія Атамась, генетик Оксана Півень та ембріонолог Ольга Малюта. Спілкування відбулося у павільйоні Музею науки Малої академії наук України.

Орнітолог Наталія Атамась розповіла, що в її царині людей цікавлять перш за все практичні питання щодо міських птахів. Наприклад, як правильно робити та вішати шпаківні, годівнички, і чим їх наповнювати.

– Частіше за все питають, чи можна годувати птахів хлібом. Я завжди відповідаю, що чорним точно не можна. Також водоплавних птахів, таких як качки та лебеді, не можна годувати ніяким хлібом. Горобців та голубів можна невеликою кількістю сухого білого хлібу. В жодному разі не можна накидати розмочений хліб, адже він пліснявіє, – наголосила пані Атамась.

Найчастіші ж запитання, що задають генетикам, це: Чому я так виглядаю? Що треба зробити, аби жити вічно? Та ті, що стосуються уникнення спадкових захворювань, а також їхнього лікування генетичним шляхом.

– Наш геном, сукупність усіх генів – це інструкція до того, як ми створені, як ми побудовані, як ми функціонуємо. Ми цю інструкцію дуже добре знаємо, але ще не розуміємо. Ще трішечки напівсліпі кошенята. Знаємо, як воно написане, але що це все означає – ще досконально не вивчили, – зауважила пані Півень.

Ембріонологів частіше питають про те, як народити дитину певної статі. На що Ольга Малюта відповідає, що цього краще не робити, адже подібні втручання мають непередбачувані та неконтрольовані наслідки.

Також жінки часто ставлять запитання щодо максимального віку для народження дитини. Для цього, відповідає вчена, треба відслідковувати власний запас яйцеклітин.

– Під час щорічних оглядів у гінеколога запитувати, скільки фолікулів видно в яєчниках, і який ще є резерв. Також можна здавати раз на два роки аналіз на антимюлерів гормон, він є показником оваріального запасу. Але цей аналіз буде інформативним разом з УЗД. Якщо жінка планує стати мамою в віці 40+, то буде добре заморозити яйцеклітини у віці 30 років, коли їх ще можна у великій кількості отримати під час гормональної стимуляції, – наголошує пані Малюта.

Наука – це вона – це просвітницький арт-проект, реалізований STEM is FEM за підтримки UNICEF Ukraine та UN Women Ukraine. Проект є частиною глобальної кампанії ООН Жінки Покоління рівності.

Мета проекту – познайомити широкий український загал із видатними українськими науковицями.

– Двоє учасниць зустрічі, Оксана Півень та Наталія Атамась є також героїнями пересувної просвітницької виставки Наука – це вона. Їхні стилізовані портрети, з есе про них та ще 10 жінок-вчених, подорожують Україною, – зазначив ініціатор проекту, засновник венчурної студії Pawa та компанії Roosh Сергій Токарєв.

Сергій Токарєв додає, що 30 червня експозицію побачать Запоріжжя, Кривий Ріг та Маріуполь.

STEM is FEM – благодійний освітній проект, що популяризує технічні спеціальності серед українських школярок.

Детальніше про інші заходи проекту можна дізнатися на сайті STEM is FEM та офіційних сторінках у Facebook та Instagram.