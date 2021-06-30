МВФ назначил нового постоянного представителя в Украине

Международный валютный фонд назначил нового представителя в Украине. Им стал Ваграм Степанян, который сменил своего предшественника Йоста Люнгмана.

Об изменении постоянного представителя МВФ сообщил в среду, 30 июня. В сообщении указано, что к исполнению обязанностей Степанян приступил уже 28 числа.

Йоста Люнгман, который занимал эту должность четыре года, возвращается обратно в штаб-квартиру Международного валютного фонда.

Ваграм Степанян является гражданином Армении и работает в МВФ с 2008 года, сейчас занимает должность старшего экономиста.

До этого Ваграм Степанян работал экономистом во Всемирном банке, и получил образование в Университете Лондона, Американском университете Армении, а также Ереванском государственном университете экономики.

Перед тем как вступить в должность постоянного представителя МВФ в Украине, Ваграм Степанян был ведущим экономистом МВФ в Объединенных Арабских Эмиратах.

На личной странице в LinkedIn Степанян отмечает, что владеет английским, русским и испанским языками.

Читайте: