МВФ призначив нового постійного представника в Україні

Міжнародний валютний фонд призначив нового представника в Україні, ним став Ваграм Степанян, який змінив свого попередника Йосту Люнгмана.

Про зміну постійного представника МВФ повідомив у середу, 30 червня, а в повідомленні вказано, що до виконання обов’язків Степанян приступив вже 28 числа.

Йоста Люнгман, який займав цю посаду чотири роки, повертається назад до штаб квартири Міжнародного валютного фонду.

Ваграм Степанян є громадянином Вірменії і працює в МВФ з 2008 року, наразі займає посаду старшого економіста.

До цього постійний представник України працював економістом у Всесвітньому банку та отримав освіту в Університеті Лондона, Американському університеті Вірменії, а також Єреванському державному університеті економіки.

Перед тим, як вступити на посаду постійного представника МВФ в Україні Ваграм Степанян був провідним економістом Об’єднаних Арабських Еміратів.

На особистій сторінці у LinkedIn Степанян зазначає, що володіє англійською, російською та іспанською мовами.

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