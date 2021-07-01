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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Наташа Тарчевська |

Повышение цен на газ для населения: сколько украинцы будут платить в июле

ціна на газ тарифи

По сравнению с первым месяцем лета, в июле 2021 цены на газ в Украине несколько подорожали.

Большинство газоснабжающих компаний установило цены до 9 грн за кубометр.

Цена за месяц колеблется от 7,99 и до 15,5 грн за кубометр.

Стоимость базового годового тарифа более выгодна — от 7,80 и до 13,50 грн за кубометр.

Самые низкие цены на газ для населения в июле предложили:

  • Агросинтез Трейдинг — 7,80 грн за кубометр;
  • Евода Трейд КП Луцкводоканал — 7,88 грн за кубометр;
  • Черкассыгаз сбыт и Уманьгаз сбыт — 7,89 грн за кубометр;
  • ГК Нафтогаз Украины — 7,96 грн за кубометр.

Цены на газ для населения в июле 2021 выросли

Среди причин подорожания цены на газ в Украине специалисты отмечают высокий спрос населения, незначительные запасы в хранилищах и систематические злоупотребления российского монополиста Газпром, который в искусственный способ ограничивает объемы поставок топлива на рынок ЕС.

Джерело: ГазПравда

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