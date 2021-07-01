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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Наташа Тарчевська |

Підвищення цін на газ для населення: скільки українці платитимуть у липні

ціна на газ тарифи

Порівняно з першим місяцем літа, у липні 2021 ціни на газ в Україні дещо здорожчали.

Більшість газопостачальних компаній встановила ціни до 9 грн за кубометр.

Ціна на місяць коливається від 7,99 і до 15,5 грн за кубометр.

Вартість базового річного тарифу більш вигідна – від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр.

Найнижчі ціни на газ для населення у липні запропонували:

  • Агросинтез Трейдінг – 7,80 грн за кубометр;
  • Евода Трейд КП Луцькводоканал – 7,88 грн за кубометр;
  • Черкасигаз Збут і Уманьгаз Збут – 7,89 грн за кубометр;
  • ГК Нафтогаз України – 7,96 грн за кубометр.

Ціни на газ для населення у липні 2021 зросли

Серед причин здорожчання ціни на газ в Україні фахівці відзначають високий попит населення, незначні запаси у сховищах та систематичні зловживання російського монополіста Газпром, який у штучний спосіб обмежує обсяги постачання палива на ринок ЄС.

Джерело: ГазПравда

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