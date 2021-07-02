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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Богданова |

Группа StarLightMedia стала лидером просмотров по итогам первого полугодия

Телебачення

По итогам первого полугодия медиагруппа StarLightMedia единственная показала рост просмотров телезрителей. Группа, объединяющая телеканалы ICTV, СТБ, Новый канал, ICTV Ukraine, ОЦЕ, М1 и М2, является безусловным лидером медиарынка с долей 27,0%, что в полтора раза выше доли ближайшего конкурента (+ 51%).

За шесть месяцев 2021 StarLightMedia показала рост доли просмотров на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июне доля StarLightMedia составила 25,0%.

11-й месяц подряд ICTV остается каналом №1 в Украине. В мае лучшими проектами ICTV были:

  • Дизель шоу;
  • Сериал На трех;
  • Факты;
  • Факты недели;
  • Чрезвычайные новости.

Высокие показатели также у программы Утро в большом городе и кинопоказа. Дизель шоу остается лучшей юмористической программой на телевидении — каждую пятницу она была лидером дня. В пятерку лидеров дня также попадал сериал На трех.

В июне продемонстрировали хороший результат программы Факты, Антизомби, Гражданская оборона, Утро в большом городе — с ней каждый день начинали свой день 1 млн украинцев.

Лучшими проектами телеканала СТБ в июне были: Один за всех, Мастер Шеф. Профессионалы-3 и Тайны ДНК.

Проект Вікна-Новини продолжает демонстрировать высокие показатели. 9 июня рекордным с 12 января стал выпуск, который собрал долю 15,0%. Популярными также были сериалы Слепая и След.

На Новом канале успешными стали проект Где логика? и программа Improv Live Show, которая собрала лучшие показатели с марта.

StarLightMedia — украинская компания-лидер как по производству и дистрибуции контента, так и по телесмотрению согласно итогам 2020 года, ее доля рынка по аудитории составляет 26%. Объединяет телеканалы ICTV, СТБ, Новый канал, ICTV Ukraine, ОЦЕ, М1 и М2. Ежедневно проекты группы смотрят почти 16 млн зрителей. За месяц аудитория составляет 31 млн украинцев.

Группа StarLightMedia стала лидером просмотров по итогам первого полугодия

Фото: Dreamstime

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