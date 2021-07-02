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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Богданова |

Група StarLightMedia стала лідером переглядів за підсумками першого півріччя

Телебачення

За підсумками першого півріччя медіагрупа StarLightMedia єдина показала зростання переглядів телеглядачів. Група, що об’єднує телеканали ICTV, СТБ, Новий канал, ICTV Ukraine, ОЦЕ, М1 та М2, є безумовним лідером медіаринку із часткою 27,0%, що в півтора раза вище частки найближчого конкурента (+51%).

За шість місяців 2021 року StarLightMedia показала зростання частки переглядів на 5%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. У червні частка StarLightMedia становила 25,0%.

11-тий місяць поспіль ICTV залишається каналом №1 в Україні. У травні найкращими проектами ICTV були:

  • Дизель шоу;
  • серіал На трьох;
  • Факти;
  • Факти тижня;
  • Надзвичайні новини.

Високі показники також у програми Ранок у великому місті та кінопоказу. Дизель шоу залишається найкращою гумористичною програмою на телебаченні – кожну п’ятницю вона була лідером дня. У п’ятірку лідерів дня також потрапляв серіал На трьох.

У червні продемонстрували гарний результат програми Факти, Антизомбі, Громадянська оборона, Ранок у великому місті – з нею щодня починали свій день 1 млн українців.

Найкращими проектами телеканалу СТБ у червні були: Один за всіх, Майстер Шеф. Професіонали-3 і Таємниці ДНК.

Проект Вікна-Новини продовжує демонструвати високі показники. 9 червня рекордним з 12 січня став випуск, який зібрав частку 15,0%. Популярними також були серіали Сліпа та Слід.

На Новому каналі найуспішнішими стали проект Де логіка? та програма Improv Live Show, яка зібрала найкращі показники з березня.

StarLightMedia — українська компанія-лідер як із виробництва та дистрибуції контенту, так і з телеперегляду за підсумками 2020 року, її частка ринку за аудиторією становить 26%. Об’єднує телеканали ICTV, СТБ, Новий канал, ICTV Ukraine, ОЦЕ, М1 та М2. Щодня проекти групи дивляться майже 16 млн глядачів. За місяць аудиторія становить 31 млн українців.

StarLightMedia

StarLightMedia

Фото: Dreamstime

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