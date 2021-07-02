За останній період українці гостро відчули подорожчання цін на квартири. За різними даними, в середньому за рік вартість нерухомості зросла на 16-20%.

За інформацією Держстату, в першому кварталі 2021 року подорожчання квартир відбулося на 11,6%, якщо порівнювати з попереднім роком. Вартість житла на первинному ринку підвищилася за рік на 9,8%, на вторинному – на 12,4%.

На первинному ринку найбільше підвищення позначилося на трикімнатних квартирах – вони виросли у ціні на 11,7%, двокімнатні здорожчали найменше – на 7,9%. Однокімнатні квартири додали у ціні 10,8%.

На вторинному ринку ситуація дещо інша – однокімнатні квартири зросли в ціні на 12,3%, двокімнатні – на 13,1%, а трикімнатні на 11,8%.

За даними платформи ЛУН, середня ціна квартири у новобудовах Києва за 1 кв м за рік піднялася вгору на 10,6 тис. грн.

Журналістка Фактів ICTV Валерія Черненко поспілкувалися з експертами та розібралася, у чому причина здорожчання квартир та як довго триватиме зростання цін.

Подорожчання квартир в Україні – причини

Фахівці називають головною передумовою підвищення цін на нерухомість зростання вартості будівельних матеріалів. З початку року вони в середньому здорожчали на 30-40%, відповідно ціни на квартири зросли десь на 20%, розповідає Ігор Кушнір – віце-президент Будівельної палати України.

Експерт пояснює, що на боротьбу з коронавірусом було витрачено багато коштів, тому в світі прискорилася інфляція, яка торкнулася всіх сфер будівництва.

Про здорожчання будівельних матеріалів як головний чинник зростання цін говорить і юрист Сергій Бурлаков.

– Пункт перший – це, безумовно, здорожчання будівельних матеріалів. Це той фактор, який неможливо не помітити. Якщо ми подивимося на статистику здорожчання, то тільки за півроку нерухомість у середній ціні вже здорожчала на 7%. Це ті цифри, які наводять профільні ресурси. А якщо ми говоримо про минулий рік, то це близько 16-20%.

Другий фактор, який вплинув на подорожчання квартир в Україні, – відкладений попит. Експерти пояснюють – зараз через послаблення карантинних обмежень та пришвидшення темпів вакцинації люди припинили боятися інвестувати кошти. Адже раніше вони не розуміли, що може трапитися з ними завтра.

– Відкладений попит цього року перевищив усі допустимі та недопустимі очікування. Люди минулого року боялися купляти, не розуміючи, що буде відбуватися. Плюс до цього – були різноманітні карантини. Наразі це все скасовано, і відкладений попит перевалився на цей рік, – заявив Ігор Кушнір.

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Фахівець з нерухомості та рієлтор Анатолій Топал називає ще й третій чинник – збільшення корупційної складової під час будівництва. За словами експерта, зростання цін на нерухомість – це перші ознаки кризи.

– Це не дуже добрий чинник, коли на тлі закриття та скорочення бізнесу відбувається здорожчання цін на нерухомість та підвищення попиту. Це перші ознаки дуже великої кризи. У банки не вкладають, бізнеси не відкривають, у людей на руках дуже багато коштів і частину з них вони вкладають у нерухомість. З якою метою? Збільшити капітал та зберегти його. Не вірять вже ні в паперові гроші, ні в акції, нічого в нас не працює.

Підвищення цін стимулює зростання попиту

Попри зростання цін, попит на квартири не згасає, кажуть фахівці. На думку віце-президента Будівельної палати України, люди все одно купують нерухомість, адже розуміють – до кінця року ціни зростуть, і здійснити купівлю зараз буде набагато вигідніше.

Крім того, люди більше довіряють інвестиціям у нерухомість після падіння банків у 2014-2016 роках.

– Є ще один важливий момент, чому купують нерухомість – це вигідна інвестиція. Той “банкопад”, який відбувався у 2014-2016 роках, показав ненадійність банківської системи, люди ринули вкладати у нерухомість і ця тенденція досі зберігається, – підкреслює Сергій Бурлаков.

Чи припиниться подорожчання кватир

Поки ціни на будівельні матеріали зростають, про здешевлення квартир не йдеться. Експерти прогнозують, що тенденція з підвищення цін ще триватиме до кінця року і, скоріше за все, й далі.

– Загалом я дивлюся на тенденцію щомісячну, подорожчання відбувається кожен місяць на 5-7%, тобто до кінця року плюс 10-20% ще буде у будь-якому випадку, – каже Ігор Кушнір.

Аналогічний прогноз озвучив і фахівець з нерухомості Анатолій Топал. За його словами, якщо зростання цін на будівельні матеріали та роботи не припиниться, забудовники будуть змушені збільшувати свої ціни.

– Ніяких факторів про те, що завтра квартири здешевшають, немає. Якщо трапиться якийсь обвал, то просто припинять будувати та продавати. Жоден забудовник не працюватиме собі у збиток. Це очевидно, – резюмував Сергій Бураков.

Власник агенції з нерухомості Ярослав Павлюк вважає, що квартири будуть дорожчати щонайменше рік-півтора.

– Як на мене, ціни зростатимуть щонайменше рік-півтора, після чого ми побачимо або якесь плато, або невеликий відкіт.

Якщо ж ви все-таки вирішите купувати квартиру зараз, експерти діляться кількома порадами щодо того, як обрати надійний варіант. По-перше, перевіряйте забудовника, зокрема проаналізуйте, скільки років він працює на ринку і скільки проектів йому вдалося реалізувати за цей час.

Також звертайте увагу на дозвільну документацію та не бійтеся ставити запитання. Якщо забудовник надійний – він без проблем надасть всю необхідну документацію.