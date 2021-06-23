Ни карантин, ни пандемия коронавируса так и не обвалили стоимость жилья в Украине. Наоборот — она ​​не только выстояла, но и ушла в отрыв. С начала года квартиры в некоторых месатах подорожали аж на 20%. И это, говорят специалисты, не предел.

Руководитель одной из крупнейших строительных компаний в Киеве Игорь Кушнир объясняет дороговизну квартир инфляцией и отложенным спросом.

Неужели с рынка совсем исчезли недорогие квартиры? Мы решили проверить: что сегодня можно купить и за какие деньги.

Новенькую квартиру на 25 этаже можно приобрести за $99 тыс., а хрущевку за $45 тыс. Но украинцы предпочитают новостройки. Самое ценное — индивидуальное отопление. Вот только цена более $50 тыс. Но и здесь проблема — все одно и двухкомнатные квартиры раскупили еще на этапе котлована.

Так кто же скупает столичные квартиры?

Беларусь, Израиль, Россия, арабы, европейцы. Украинская недвижимость, особенно в крупных городах, таких как Киев, она на вложенный капитал возвращает наибольший процент средств. В 2-3 раза больше, чем в Европе.

И спрос, уверяют специалисты, совершенно не искусственный. Просто в столице уже негде строить новое жилье.

И все чаще в поисках доступного жилья украинцы выбирают пригород, и цены там значительно ниже.

Таунхаузы как альтернатива трехкомнатной квартиры сводят целыми кварталами. Правда, имеет пригород и один существенный минус — транспортный коллапс.

Если же на однокомнатную квартиру денег не хватает, то есть другой вариант — смарт квартира. Здесь что называется, все в одном — кухня, спальня и гостиная. Площадь такого жилья — 25 квадратов. Стоит 40 тыс. Дорого, конечно, но уже с ремонтом.

Инфляция — она ​​рушиться не только у нас, она по всему миру идет. Ежемесячно идет подорожание на 5-7%. До конца года еще плюс 10-20% будет в любом случае.

Но это касается, прежде всего, жилья в новостройках. Тогда как на вторичном рынке — в хрущевках, сталинках и вообще в советских домах цены так резко не будут расти.