Добавление биотоплива к бензину может стать обязательным в Украине уже через год – Рада в первом чтении приняла законопроект №3356-д. Его доля должна составлять не менее 5%.

Готов ли к этому отечественный рынок нефтепродуктов, как это повлияет на потребителей, качество и стоимость бензина — Факты ICTV разбирались с экспертами.

Весь мир давно ездит на смеси биоэтанола с бензином, однако Украина не готова к внедрению такой нормы, считает директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн. Эксперт подчеркнул необходимость выполнения нескольких важных предпосылок. Это — ликвидация теневого сегмента рынка, снижение акциза на бензин и создание системы надзора за качеством горючего.

— В Европе не менее 20 лет добавляют 5% биоэтанола в бензин и до 7% — в дизель. А Южная Америка вообще считается мировым лидером по производству и использованию биотоплива — там в бензине до 80% биотоплива, то есть ездят почти на спирту. Все машины для этого приспособлены. Поэтому я не разделяю страшилок, что не поедет авто на таком бензине, — сказал Куюн.

Однако сам закон эксперт считает не только несвоевременным, но даже опасным, поскольку в Украине нет цивилизованного европейского рынка.

— У нас рынок на 20% находится в тени, то есть бензин производится на мини-заводах, в кустах, условно говоря. Во-вторых, у нас никто не контролирует качество нефтепродуктов. Как проверить бензин на содержание биокомпонента, если нет на сегодняшний день контроля качества? — отметил эксперт.

Качество и цена

По его мнению, когда 100% бензина придется смешивать со спиртом, качество топлива упадет до катастрофического уровня.

— С профессиональной точки зрения я даже не знаю, с чем это сравнить. Это страшный сон водителя! Это элементарный лоббизм владельцев двух-трех небольших спиртзаводов под лозунгами о европейской ассоциации, — объяснил Куюн.

По его словам, спирт — очень прихотливая жидкость, которая в сочетании с горючим требует повышенного внимания на этапе производства, сортировки и хранения, а “наши парламентские деятели считают, что достаточно влить ведро спирта в бензовоз, чтобы, пока он доедет до АЗС, все перемешалось”.

— Такой у них уровень понимания. Но нельзя в 92-й бензин просто налить спирт и получить 95-й. Там должно быть много параметров учтено. И все это надо проконтролировать. Для этого на нефтебазах должны быть лаборатории, потому что это производство. На сегодняшний день лабораторий — нет, технологической культуры — нет, установок для смешивания — нет, — возмущается Куюн.

Эксперт говорит, что это будет удар и по потребителям, и по легальному рынку:

— Биоэтанол и так дорогой, а его смешивание с бензином — это дополнительные расходы. То есть производство нуждается в деньгах. Это расходы, которые тоже перекладываются на потребителя.

Поэтому до введения соответствующих изменений в законодательство эксперт рынка советует сначала закрыть мини-НПЗ и скорректировать налоговую политику государства, в частности снизить акциз на бензин, чтобы сохранить его привлекательность.

— Например, все, кто только мог, перешли на сжиженный газ, поскольку акциз на него вчетверо ниже, чем на бензин. Если туда еще спирт добавят, от бензина откажутся все, кто только сможет. Тогда уже не заработает никто, — подытожил эксперт.

Дефицит биоэтанола и коррупция

Относительно значительного подорожания бензина в случае окончательного принятия закона мнение Куюна разделяет и топливный эксперт, директор Института потребительских экспертиз Юрий Чернобрывец.

Более того, он не видит смысла в этом документе, поскольку в Украине дефицит биоэтанола.

— Его физически нет в достаточном количестве. Этот закон приведет только к одному — фискалы будут ходить и штрафовать. А это чревато коррупцией. 5% — это очень много, если посмотреть на общий объем потребления топлива в Украине. Спиртзаводы не смогут его обеспечить. Поэтому не думаю, что эта норма вообще будет реальной даже через год, — объяснил Чорнобрывец в комментарии Фактам ICTV.

В то же время на качество топлива этот закон вряд ли повлияет, поскольку оно и так очень низкое:

— Падать уже некуда. Мы недавно провели исследование дизельного топлива. Выяснилось, что 40% не соответствует нормам. Бодяги очень много. А, во-вторых, не будет никакого падения качества, потому что биоэтанола просто нет в достаточном количестве. Однако в итоге пострадает потребитель, так как все затраты АЗС будут включать в стоимость горючего, — отметил эксперт.

Биотопливо в бензине

30 июня Верховная Рада приняла за основу законопроект №3356-д, который предусматривает обязательное использование жидкого биотоплива в автобензине с 1 мая 2022 года.

Согласно документу, доля биотоплива в бензине должна составлять не менее 5% (±0,5%).

Это не касается бензинов с октановым числом 98 и выше и топлива для нужд Минобороны.