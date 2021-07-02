Додавання біопалива до бензину може стати обов’язковим в Україні вже за рік – Рада у першому читанні ухвалила законопроект №3356-д. Його частка має становити не менше 5%.

Чи готовий до цього вітчизняний ринок нафтопродуктів, як це вплине на споживачів, якість та вартість бензину – Факти ICTV розбиралися з експертами.

Весь світ давно їздить на суміші біоетанолу з бензином, проте Україна не готова до впровадження такої норми, вважає директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн. Експерт наголосив на необхідності виконання кількох важливих передумов. Це – ліквідація тіньового сегменту ринку нафтопродуктів, зниження акцизу на бензин та створення системи нагляду за якістю пального.

– У Європі щонайменше 20 років додають 5% біоетанолу в бензин і до 7% – у дизель. А Південна Америка взагалі вважається світовим лідером із виробництва та використання біопального – там у бензині до 80% біопального, тобто їздять майже на спирті. Усі машини для цього пристосовані. Тому я не поділяю страшилок, що авто не поїде на такому бензині, – сказав Куюн.

Проте сам закон експерт вважає не лише не своєчасним, а й навіть небезпечним, оскільки в Україні немає цивілізованого європейського ринку.

– У нас ринок на 20% перебуває в тіні, тобто бензин виробляють на міні-заводах, в кущах, умовно кажучи. По-друге, у нас ніхто не контролює якість нафтопродуктів. Як перевірити бензин на вміст біокомпоненту, якщо немає на сьогодні контролю якості? – зазначив експерт.

Якість і ціна

На його думку, коли 100% бензину доведеться змішувати зі спиртом, якість пального впаде до катастрофічного рівня.

– З професійної точки зору я навіть не знаю, з чим це порівняти. Це страшний сон водія! Це елементарний лобізм власників двох-трьох невеликих спиртзаводів під лозунгами про європейську асоціацію, – пояснив Куюн.

За його словами, спирт – дуже примхлива рідина, яка у поєднанні з пальним потребує підвищеної уваги на етапі виробництва, сортування та зберігання, а “наші парламентські діячі вважають, що достатньо влити відро спирту в бензовоз, щоб, доки він доїхав до АЗС, усе перемішалося”.

– Такий у них рівень розуміння. Але не можна у 92-й бензин просто налити спирт і отримати 95-й. Там має бути багато параметрів враховано. І все це треба проконтролювати. Для цього на нафтобазах мають бути лабораторії, бо це виробництво. На сьогодні лабораторій – нема, технологічної культури – нема, установок для змішування – нема, – обурюється Куюн.

Експерт каже, що це буде удар і по споживачах, і по легальному ринку:

– Біоетанол і так дорогий, а його змішування з бензином – це додаткові витрати. Тобто виробництво потребує грошей. Це витрати, які теж перекладуть на споживача.

Тому до запровадження відповідних змін у законодавстві експерт ринку радить спочатку закрити міні-НПЗ та скорегувати податкову політику держави, зокрема знизити акциз на бензин, щоб зберегти його привабливість.

– Наприклад, усі, хто тільки міг, перейшли на скраплений газ, оскільки акциз на нього вчетверо нижчий, ніж на бензин. Якщо туди ще спирт додадуть, від бензину відмовляться всі, хто тільки зможе. Тоді вже не заробить ніхто, – підсумував експерт.

Дефіцит біоетанолу і корупція

Щодо значного здорожчання бензину у разі остаточного ухвалення закону думку Куюна поділяє і паливний експерт, директор Інституту споживчих експертиз Юрій Чорнобривець.

Більш того, він не бачить сенсу в цьому документі, бо в Україні дефіцит біоетанолу.

– Його фізично немає в достатній кількості. Цей закон призведе тільки до одного – фіскали будуть ходити і штрафувати. А це загрожує корупцією. 5% – це дуже багато, якщо подивитися на загальний обсяг споживання пального в Україні. Спиртзаводи не зможуть його забезпечити. Тому не я думаю, що ця норма взагалі буде реальною навіть за рік, – пояснив Чорнобривець у коментарі Фактам ICTV.

Водночас на якість пального цей закон навряд чи вплине, оскільки вона й так дуже низька:

– Падати уже нікуди. Ми нещодавно зробили дослідження дизельного пального. З’ясувалося, що 40% не відповідає нормам. Бодяги дуже багато. А, по-друге, не буде ніякого падіння якості, бо біоетанолу просто немає в достатній кількості. Проте у підсумку постраждає споживач, бо всі витрати АЗС включатимуть у вартість пального, – наголосив експерт.

Біопальне у бензині

30 червня Верховна Рада ухвалила за основу законопроект №3356-д, який передбачає обов’язкове використання рідкого біопального у автобензині з 1 травня 2022 року.

Згідно з документом, частка біопального у бензині має становити не менше за 5% (±0,5%).

Це не стосується бензинів з октановим числом 98 і вище та пального для потреб Міноборони.