В Киеве превысила 20 тыс. грн: в Украине выросла реальная зарплата

Реальная заработная плата в Украине в июне 2021 года по сравнению с июнем 2020-го выросла на 12,9%.

Так, средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в июне этого года составила 14 313 грн, что в 2,4 раза выше, чем уровень минимальной заработной платы, который составляет 6 тыс. грн.

По сравнению с маем ее размер увеличился на 6%, а за последние 12 месяцев — на 23,6%. Наибольший рост средней заработной платы штатных работников в июне зафиксировали в Черновицкой, Тернопольской (на 27,7%), Херсонской (на 26,3%), Волынской, Львовской и Черниговской (на 26, 1%), Ровенской (на 26%) областях, а также в Киеве (на 24,8%).

Согласно данным Госстата, больше всего в июне получали штатные работники в Киеве (20 455 грн), а меньше всего — в Кировоградской области (11 497 грн).

В июне 2021 года заработная плата выросла в сфере временного размещения и организации питания (на 71,3%), искусства, спорта и развлечений (на 39,5%), информации и телекоммуникаций (на 38,4%), здравоохранении (на 36,7%) и образовании (на 31,3%).

Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что к концу 2021 года средняя зарплата может достичь 14,5 тыс. грн. По его словам, сейчас в Украине наблюдается позитивный сценарий роста экономики.

Поэтому это может благоприятно повлиять на уровень средней зарплаты.

Источник: Госстат