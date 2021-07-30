НБУ погіршив прогноз інфляції до кінця року в Україні – як це вплине на ціни

Інфляція в Україні на кінець 2021 року підвищиться і становитиме 9,6%. Такий прогноз оприлюднив Нацбанк.

Регулятор пояснив, що це пов’язано з пришвидшенням зростання світових цін на продовольство та енергоресурси, а також посиленням фундаментального тиску на тлі збереження високого споживчого попиту і зростання виробничих витрат підприємств.

Згідно з прогнозом НБУ, наприкінці року інфляція почне сповільнюватися. На це впливатимуть надходження нового врожаю та коригування глобальних цін на енергоносії.

Через здорожчання продовольства у світі зростання вартості сирих продуктів в Україні пришвидшиться у 2021 році. Сповільнення продовольчої інфляції до рівня 4% прогнозують тільки у 2022-2023 роках.

Адміністративна інфляція залишатиметься найвищою і становитиме 8-14% на рік. У 2021 році вона пришвидшиться через зростання цін на електроенергію та природний газ, а також залежні від цього послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання.

Базова інфляція у другому півріччі 2021 року пришвидшиться до 7–8%. Нацбанк прогнозує, що зростання зарплат посилюватиме споживчий попит і збільшить виробничі витрати. Зі свого боку бізнес компенсуватиме це підвищенням цін, особливо у сфері надання послуг.

Згідно з прогнозом НБУ, у 2021 році паливо здорожчає на 20% через те, що підскочить у ціні нафта. Але вже у 2022–2023 роках очікують, що світові ціни на нафту зміняться, після чого темпи зростання паливної складової інфляції опустяться нижче 5%.