НБУ прогнозирует рост коммунальных тарифов в Украине

Цены на электроэнергию для населения в третьем квартале 2021 года (августе-сентябре) в Украине вырастут. Об этом свидетельствуют данные Инфляционного отчета Нацбанка.

Кроме того, регулятор прогнозирует, что в 2022-2023 годах темпы роста цен на электроэнергию также будут оставаться одними из самых высоких среди составляющих инфляции.

Согласно прогнозу НБУ, по итогам 2021 года средневзвешенная цена газа будет близкой к текущей благодаря внедрению годовых тарифных планов для населения.

А вот тарифы на отопление и горячее водоснабжение повысятся, поскольку они не менялись в 2020 году. Прогнозирует регулятор и подорожание других жилищно-коммунальных услуг из-за влияния увеличения заработных плат работникам и других производственных затрат.

Но на сколько могут вырасти тарифы неизвестно, поскольку Нацбанк в своем отчете конкретные цифры не указывает.

Кроме коммуналки, инфляция в Украине на конец 2021 года повысится и составит 9,6%. Это связано с ускорением роста мировых цен на продовольствие и энергоресурсы, а также усилением фундаментального давления на фоне сохранения высокого потребительского спроса.

Больше о том, как ускорение инфляции в Украине повлияет на цены — читайте в нашем материале.