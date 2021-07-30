НБУ прогнозує зростання комунальних тарифів в Україні

Ціни на електроенергію для населення у третьому кварталі 2021 року (серпні-вересні) в Україні зростуть. Про це свідчать дані Інфляційного звіту Нацбанку.

Крім того, регулятор прогнозує, що у 2022–2023 роках темпи зростання цін на електроенергію також залишатимуться одними з найвищих серед складових інфляції.

Згідно з прогнозом НБУ, за підсумками 2021 року середньозважена ціна газу буде близькою до поточної завдяки впровадженню річних тарифних планів для населення.

А от тарифи на опалення та гаряче водопостачання підвищаться, оскільки вони не змінювались у 2020 році. Прогнозує регулятор і здорожчання інших житлово-комунальних послуг через вплив збільшення заробітних плат працівникам та інших виробничих витрат.

Але на скільки саме можуть зрости тарифи невідомо, оскільки Нацбанк у своєму звіті конкретні цифри не вказує.

Крім комуналки, інфляція в Україні на кінець 2021 року підвищиться і становитиме 9,6%. Це пов’язано з пришвидшенням зростання світових цін на продовольство та енергоресурси, а також посиленням фундаментального тиску на тлі збереження високого споживчого попиту.

Більше про те, як прискорення інфляції в Україні вплине на ціни – читайте у нашому матеріалі.