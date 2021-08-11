Глава государства Владимир Зеленский утвердил стратегию экономической безопасности Украины до 2025 года. Президент 11 августа подписал соответствующий указ №347/2021.

В стратегии отмечено, что устойчивое развитие отечественной экономики является национальным интересом Украины, а также интеграция государства в экономическое пространство Европы и развитие равноправного экономического сотрудничества с другими странами.

Документ предусматривает развитие и безопасность как основополагающие факторы в обеспечении экономической безопасности.

В сфере безопасности направлении важное место занимают вызовы, связанные с вооруженной агрессией России и временной оккупацией Крыма и части Донбасса. В частности, отмечается, что разрушение экономики Украины является сознательным и целенаправленным действием РФ.

В сфере развития одной из главных задач является обеспечение устойчивости к внешним и внутренним вызовам и угрозам, сохранение и развитие экономической мощи страны, а также обеспечение экономической независимости Украины и способности к защите национальных экономических интересов, в частности в высокотехнологичной сфере.

Реализация стратегии должна дать устойчивую и конкурентноспособную рыночную экономику до 2030 года, которая будет соответствовать естественным, трудовым и интеллектуальным ресурсам, экономическому и геополитическому потенциалу Украины.