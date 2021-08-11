Глава держави Володимир Зеленський затвердив стратегію економічної безпеки України до 2025 року. Президент 11 серпня підписав відповідний указ №347/2021.

У стратегії зазначено, що сталий розвиток вітчизняної економіки є національним інтересом України, а також інтеграція держави в економічний простір Європи та розвиток рівноправного економічного співробітництва з іншими країнами.

Документ передбачає розвиток і безпеку як основоположні фактори в забезпеченні економічної безпеки.

У сфері безпеки важливе місце займають виклики, пов’язані зі збройною агресією Росії та тимчасовою окупацією Криму і частини Донбасу. Зокрема, зазначається, що руйнування економіки України є свідомим і цілеспрямованим впливом РФ.

У сфері розвитку однієї з головних завдань є забезпечення стійкості до зовнішніх і внутрішніх викликів і загроз, збереження і розвиток економічної могутності країни, а також забезпечення економічної незалежності України та здатності до захисту національних економічних інтересів, зокрема в високотехнологічній сфері.

Реалізація стратегії повинна дати стійку і конкурентоздатну ринкову економіку до 2030 року, яка відповідатиме природним, трудовим та інтелектуальним ресурсам, економічному і геополітичному потенціалу України.