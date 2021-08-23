В конце августа девальвация гривны в Украине возобновится, несмотря на то, что сейчас украинская валюта заметно укрепилась.

И хотя по состоянию на 26 июля НБУ установил курс 27,048 грн/1$, уже в августе валютный курс может снова вернуться к 27,5 грн за 1$, говорит в комментарии Фактам ICTV кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

К падению гривны в августе приведет ухудшение ситуации в экономике. Речь идет о росте дефицита внешней торговли и оттоке инвестиций.

На сокращение валютных резервов и усиление девальвации гривны повлияет и тот факт, что в сентябре Украине придется вернуть около $5 млрд иностранных займов с процентами.

Напряженной остается ситуация и на внешнем рынке.

– Уже на этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы США. Любое заявление одного из членов комитета относительно перспектив роста ставок может обвалить финансовые рынки и укрепить курс доллара по отношению к мировым валютам. Такие события также приведут к падению гривны, – перечисляет потенциальные риски Александр Хмелевский.

Сейчас многие эксперты сходятся в том, что в августе произойдет падение на мировых рынках, что тоже негативно скажется на курсе гривны. Единственным вопросом остается лишь то, какая новость станет толчком к этому.

На ситуацию на валютном рынке не повлияют знаковые для Украины события – проведение Крымской платформы 23 августа, празднование 30-летия Независимости Украины 24 августа и встреча Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом, которая предварительно запланирована на 30 августа.

– Однако обострение политического противостояния в Украине, например, угроза роспуска Верховной Рады, отставка Кабмина и главы Нацбанка, вполне могут стать новостями, при которых курс гривны снизится. Повлиять также может обострение на Донбассе или резкое увеличение количества больных коронавирусом, – поясняет эксперт.

Не советует экономист рассчитывать на то, что Нацбанк в августе в очередной раз повысит учетную ставку. Отреагировать таким образом его заставят разве что какие-то чрезвычайные происшествия.

Предварительно же, рост учетной ставки возможен осенью.

Начнет снижаться в августе и предложение валюты, поскольку в конце месяца завершится сезон отпусков.

– Пока же сезон в разгаре. Люди продают валюту, которую собирали в течение года для того, чтобы отдохнуть, – замечает эксперт.

Однако в случае девальвации гривны продажа валюты со стороны населения резко сократится.