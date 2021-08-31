Курс валют в Украине обновился — доллар упал в цене, а евро подорожал. Национальный банк Украины по состоянию на вторник, 31 августа, установил курс доллара на уровне 26,86 грн за единицу.

В предыдущий день американская валюта стоила на несколько копеек дешевле — 26,92 грн.

Курс доллара в последний день лета составляет 31,69 грн. Это на 3 коп дороже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Повысилась и стоимость польского злотого — сейчас он стоит 6,93 грн. На 2 коп вырос также курс российского рубля — сейчас он на уровне 3,65 грн за 10 руб.

Курс валют в Украине от НБУ на 31 августа:

$1 — 26,86 грн;

€1 — 31,69 грн;

1 польский злотый — 6,93 грн;

10 российских рублей — 3,65 грн.

Курс доллара в сентябре

В сентябре доллар в Украине будет стоить в пределах 28 грн за единицу. Такая цена может быть связана с погашением кредитов за рубежом, а также закупкой газа.

Об этом заявил финансовый эксперт Александр Хмелевский. Подробнее, каким будет курс доллара в сентябре и что будет влиять на его колебания — в материале.

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