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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Богданова |

Долар впав у ціні, а євро піднялося: курс валют в Україні 31 серпня

банк гроші

Курс валют в Україні оновився – долар впав у ціні, а євро здорожчав. Національний банк України станом на вівторок, 31 серпня, встановив курс долара на рівні 26,86 грн за одиницю.

У попередній день американська валюта коштувала на кілька копійок дешевше – 26,92 грн.

Курс долара в останній день літа становить 31,69 грн. Це на 3 коп дорожче, порівняно з попереднім банківським днем.

Дещо підвищилася й вартість польського злотого – наразі він коштує 6,93 грн. На 2 коп зріс також курс російського рубля – зараз він на рівні 3,65 грн за 10 руб.

Курс валют в Україні від НБУ на 31 серпня:

  • $1 – 26,86 грн;
  • €1 – 31,69 грн;
  • 1 польський злотий – 6,93 грн;
  • 10 російських рублів – 3,65 грн.

Курс долара у вересні

У вересні долар в Україні коштуватиме у межах 28 грн за одиницю. Така ціна може бути пов’язана з погашенням кредитів за кордоном, а також закупівлею газу.

Про це заявив фінансовий експерт Олександр Хмелевський. Детальніше про курс долара у вересні та що впливатиме на його коливання – у матеріалі.

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