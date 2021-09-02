Тепловики Украины призывают власти принять решение для недопущения срыва отопительного сезона

Отопительный сезон в Украине ежегодно сопровождается горячими дискуссиями, а иногда и серьезными проблемами.

Но если обычно проблемы становятся очевидными перед самым стартом сезона, то в этом году сами Теплоэлектроцентрали признают — проблем много, и решать их никто не собирается. Поэтому под угрозой срыва отопительного сезона окажутся многие населенные пункты.

Об основных причинах такой ситуации журналисты писали неоднократно. В материале на сайте Вести собрали комментарии представителей различных ТЭЦ и пытались выяснить, какие основные угрозы есть сегодня и что можно сделать, чтобы отопительный сезон в стране начался вовремя.

Каждая ТЭЦ имеет свои сложности. Но большинство сходится в главном — из-за новых условий поставок газа для теплогенерации и для электрогенерации для ТЭЦ отопительный сезон будет сорван.

Единственное, что может спасти от коллапса — государственная регуляторная политика, которая смогла бы урегулировать вопрос механизмов субсидирования производителей к началу отопительного сезона.

— Уже в сентябре 2021 ГК Нафтогаз Трейдинг предлагает контрагентам коммерческую цену в размере 17 264,12 грн за одну тысячу кубометров газа. Это делает невозможным деятельность когенерационных предприятий (ТЭЦ), так как стоимость произведенной электроэнергии оказывается значительно меньше стоимости использованного для ее производства газа, — говорит председатель правления АО Харьковская ТЭЦ-5 Александр Минкович.

Минкович добавляет, что так как на ТЭЦ процессы производства электроэнергии и тепла нераздельно связаны, то для крупных городов, таких как Киев, Харьков, Херсон, Каменское, Кременчуг, где основными источниками тепла являются крупные ТЭЦ, появились огромные проблемы с началом осенне-зимнего периода и обеспечением этих территорий теплом.

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С ним соглашаются и другие руководители теплоэлектроцентралей, и призывают власти принять необходимые решения, которые бы позволили урегулировать вопрос погашения долгов за газ при наличии долгов со стороны населения.

Первым шагом в этом направлении стало подписание президентом Владимиром Зеленским законопроекта 3508-д.

Этим законом предлагается механизм реструктуризации долгов, возникших на счетах теплокоммунэнерго, газсбытов и облгазов за газ — они превышают 100 млрд грн. Но даже этого, как отмечают участники рынка, недостаточно.

По словам тепловиков, в случае, если до первого октября власти не урегулируют вопрос цен и источников поставок газа для производства электроэнергии для ТЭЦ, то спасти ситуацию будет фактически невозможно.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине по состоянию на середину июля к отопительному сезону 2021-2022 годов готово более 50% объектов жилищного фонда и объектов социально-культурного значения. Но позже эта информация не подтвердилась представителями НАК Нафтогаз Украины.