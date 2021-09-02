Тепловики України закликають владу прийняти рішення для недопущення зриву опалювального сезону

Опалювальний сезон в Україні щорічно супроводжується гарячими дискусіями, а іноді і серйозними проблемами.

Але якщо зазвичай проблеми стають очевидними перед самим стартом сезону, то в цьому році самі теплоелектроцентралі визнають – проблем багато, і вирішувати їх ніхто не збирається. Тому під загрозою зриву опалювального сезону опиняться багато населених пунктів.

Про основні причини такої ситуації журналісти писали неодноразово. У матеріалі на сайті Вести зібрали коментарі представників різних ТЕЦ і намагалися з’ясувати, які основні загрози є сьогодні і що можна зробити, щоб опалювальний сезон в країні почався вчасно.

Кожна ТЕЦ має свої складнощі. Але більшість сходиться в головному-через нові умови поставок газу для теплогенерації і для електрогенерації для ТЕЦ опалювальний сезон буде зірвано.

Єдине, що може врятувати від колапсу – Державна регуляторна політика, яка змогла б врегулювати питання механізмів субсидування виробників до початку опалювального сезону.

– Вже у вересні 2021 ГК Нафтогаз Трейдинг пропонує контрагентам комерційну ціну в розмірі 17 264,12 грн за одну тисячу кубометрів газу. Це унеможливлює діяльність когенераційних підприємств (ТЕЦ), оскільки вартість виробленої електроенергії виявляється значно меншою за вартість використаного для її виробництва газу, – говорить голова правління АТ Харківська ТЕЦ-5 Олександр Мінкович.

Мінкович додає, що так як на ТЕЦ процеси виробництва електроенергії і тепла нероздільно пов’язані, то для великих міст, таких як Київ, Харків, Херсон, Кам’янське, Кременчук, де основними джерелами тепла є великі ТЕЦ, з’явилися величезні проблеми з початком осінньо-зимового періоду і забезпеченням цих територій теплом.

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З ним погоджуються й інші керівники теплоелектроцентралей, і закликають владу прийняти необхідні рішення, які б дозволили врегулювати питання погашення боргів за газ за наявності боргів з боку населення.

Першим кроком у цьому напрямку стало підписання президентом Володимиром Зеленським законопроекту 3508-Д.

Цим законом пропонується механізм реструктуризації боргів, що виникли на рахунках теплокомуненерго, газзбутів і облгазів за газ – вони перевищують 100 млрд грн. Але навіть цього, як відзначають учасники ринку, недостатньо.

За словами тепловиків, у разі, якщо до першого жовтня влада не врегулює питання цін і джерел поставок газу для виробництва електроенергії для ТЕЦ, то врятувати ситуацію буде фактично неможливо.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні станом на середину липня до опалювального сезону 2021-2022 років готове більше 50% об’єктів житлового фонду та об’єктів соціально-культурного значення. Але пізніше ця інформація не підтвердилася представниками НАК Нафтогаз України.