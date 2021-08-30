Компания Нафтогаз, которая является поставщиком последней надежды, установила новый тариф на газ для своих клиентов в сентябре.

Цена газа для потребителей выросла на 22 копейки — с 11,78 грн/куб. м до 12.00 грн/куб. м.

Поставщик последней надежды, то есть Нафтогаз, занимается доставкой газа в тех регионах, где газопоставляющая компания не смогла выполнить свои обязательства. Но он может это делать не более 60 дней, пока потребитель не выберет нового поставщика.

На сегодня газ от поставщика последней надежды получают более 600 тыс. клиентов. Это домохозяйства в Донецкой, Херсонской и Полтавской областях, в городе Кременец Тернопольской области, в Мелитополе и Мелитопольском районе Запорожской области, Коростышеве и Коростышевском районе Житомирской области, городе Шепетовка Хмельницкой области.

С 9 августа для клиентов Нафтогаза доступен новый тариф Комфортный сезон на отопительный сезон 2021-2022. Цена газа в этом тарифном плане составляет 7,96 грн/куб. м с НДС без учета доставки.

Его отличие заключается в том, что за газ нужно платить равномерными частями ежемесячно. Но переход на Комфортный сезон возможен при условии отсутствия задолженности у клиента.

Источник: Нафтогаз