Курс валют НБУ на 7 сентября 2021 в Украине

Национальный банк Украины установил новый курс валют на вторник, 7 сентября. Так, гривна продолжает укрепляться по отношению к евро и доллару.

Курс американской валюты сейчас стоит 26,81 грн/1$. Американская валюта подешевела за день почти на 11 копеек.

Евро можно купить за 31,80 грн/1€. Европейская валюта упала в цене на 16 копеек по сравнению с прошлым банковским днем.

Курсы польского злотого и российского рубля также упали в цене на несколько копеек.

Курс валют в Украине от НБУ на 7 сентября:

$1 — 26,81 грн;

€1 — 31,80 грн;

1 польский злотый — 7,03 грн;

10 российских рублей — 3,67 грн.

Эксперты прогнозировали восстановление девальвации гривны в сентябре и курс доллара на уровне 28 грн/$1.

По мнению экономистов, причинами девальвации станут погашения значительных иностранных займов и закупка природного газа к отопительному сезону.

А вот расходы валюты значительно увеличатся, потому что цены на природный газ по сравнению с августом 2020 года выросли в четыре раза.