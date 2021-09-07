Курс валют НБУ на 7 вересня 2021 в Україні

Національний банк України встановив новий курс валют на вівторок, 7 вересня. Так, гривня продовжує зміцнюватись відносно євро і долара.

Курс американської валюти наразі коштує 26,81 грн/1$. Американська валюта здешевшала за день майже на 11 копійок.

Євро можна зараз купити за 31,80 грн/1€. Європейська валюта впала в ціні на 16 копійок порівняно з минулим банківським днем.

Курси польського злотого та російського рубля також впали в ціні на декілька копійок.

Курс валют в Україні від НБУ на 7 вересня:

$1 – 26,81 грн;

€1 – 31,80 грн;

1 польський злотий – 7,03 грн;

10 російських рублів – 3,67 грн.

Експерти прогнозували відновлення девальвації гривні у вересні та курс долара на рівні 28 грн/$1.

На переконання економістів, причинами девальвації стануть погашення значних іноземних позик та закупівля природного газу до опалювального сезону.

А от витрати валюти значно збільшаться тому, що ціни на природний газ порівняно з серпнем 2020 року зросли вчетверо.