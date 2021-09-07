Международные резервы Украины достигли максимума за 9 лет — НБУ

Международные резервы Украины по состоянию на 1 сентября составили $31,61 млрд. Это рекордные резервы за последние девять лет, больше было в последний раз в апреле 2012 года.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

В августе международные резервы выросли на 9,2% благодаря поступлению 1,9 млрд специальных прав заимствований (СПЗ) в пределах общего распределения от Международного валютного фонда.

Кроме того, динамику резервов за август обеспечили операции НБУ на межбанковском валютном рынке и операции по управлению государственным долгом Украины.

В то же время на обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте направили $188 млн.

Платежи правительства и Национального банка в пользу МВФ в августе составили $204,3 млн

— Текущий объём международных резервов покрывает 4,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка, — сообщили в НБУ.

Напомним, ранее Украина получила $1,9 млрд в виде специальных прав заимствования (SDR или СПЗ) от Международного валютного фонда по специальной программе. В валюте это составляет $2,7 млрд.

Общая сумма программы, которую 23 августа утвердил МВФ, составляет $650 млрд.