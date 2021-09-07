Міжнародні резерви України досягли максимуму за 9 років – НБУ

Міжнародні резерви України станом на 1 вересня склали $31,61 млрд. Це рекордні резерви за останні дев’ять років, більше було востаннє у квітні 2012 року.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).

У серпні міжнародні резерви зросли на 9,2% завдяки надходженню 1,9 млрд спеціальних прав запозичень (СПЗ) в межах загального розподілу від Міжнародного валютного фонду.

Крім того, динаміку резервів за серпень забезпечили операції НБУ на міжбанківському валютному ринку та операції з управління державним боргом України.

Водночас на обслуговування і погашення держборгу в іноземній валюті направили $188 млн.

Платежі уряду і Національного банку на користь МВФ в серпні склали $204,3 млн

– Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,4 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань Україна і поточних операцій уряду і Національного банку, – повідомили в НБУ.

Нагадаємо, раніше Україна отримала $1,9 млрд у вигляді спеціальних прав запозичення (SDR або СПЗ) від Міжнародного валютного фонду за спеціальною програмою. У валюті це становить $ 2,7 млрд.

Загальна сума програми, яку 23 серпня затвердив МВФ, становить $650 млрд.