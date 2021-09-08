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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Вікторія Гірко |

В Украине могут выпускать собственные цифровые деньги — Нацбанк изучает возможность

кирило шевченко

Национальный банк изучает возможность выпуска собственных цифровых денег — э-гривны. Ее смогут использовать в сфере, связанной с оборотом виртуальных активов, например, для обмена, обеспечения выпуска и других операций.

Об этом сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко.

— Мы изучаем возможность выпуска собственных цифровых денег (цифровой валюты от центробанка, из английского  ̶  СBDC) — э-гривны. Напомню, что, согласно закону О платежных услугах, цифровые деньги Национального банка Украины — это электронная форма денежной единицы Украины, эмитентом которой является НБУ, — отметил он.

Также Кирилл Шевченко добавил, что введение электронной гривны может создать новую инфраструктуру, которая бы выполняла роль эффективного шлюза между реальной экономикой и рынком виртуальных активов.

Соответственно цифровые деньги могут стать одним из ключевых элементов качественного развития инфраструктуры для виртуальных активов в Украине.

8 сентября Верховная Рада приняла закон о легализации рынка криптовалют. Принятый документ должен законодательно урегулировать статус виртуальных активов.

Кроме того, закон позволит легализовать рынок криптовалют, украинским блокчейн-компаниям легализовать бизнес и официально работать с банковской системой, а граждане смогут легально получать доходы от операций с криптовалютой.

Источник: Кирилл Шевченко

Фото: НБУ

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