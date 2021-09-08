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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Вікторія Гірко |

В Україні можуть випускати власні цифрові гроші – Нацбанк вивчає можливість

кирило шевченко

Національний банк вивчає можливість випуску власних цифрових грошей – е-гривні. Її зможуть використовувати у сфері, пов’язаній з обігом віртуальних активів, наприклад, для обміну, забезпечення випуску та інших операцій.

Про це повідомив голова Національного банку Кирило Шевченко.

– Ми вивчаємо можливість випуску власних цифрових грошей (цифрової валюти від центробанку, з англійської  ̶  СBDC) – е-гривні. Нагадаю, що, відповідно до закону Про платіжні послуги, цифрові гроші Національного банку України – це електронна форма грошової одиниці України, емітентом якої є НБУ, – зазначив він.

Також Кирило Шевченко додав, що запровадження е-гривні може створити нову інфраструктуру, яка б виконувала роль ефективного шлюзу між реальною економікою та ринком віртуальних активів.

Відповідно цифрові гроші можуть стати одним із ключових елементів якісного розвитку інфраструктури для віртуальних активів в Україні.

8 вересня Верховна Рада ухвалила закон про легалізацію ринку криптовалют. Ухвалений документ повинен законодавчо врегулювати статус віртуальних активів.

Крім того, закон дозволить легалізувати ринок криптовалют, українським блокчейн-компаніям легалізувати бізнес та офіційно працювати з банківською системою, а громадяни зможуть легально отримувати доходи від операцій з криптовалютами.

Джерело: Кирило Шевченко

Фото: НБУ

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