Місія Міжнародного валютного фонду в Україні з питань першого перегляду програми stand-by може почати свою роботу з 21-23 вересня 2021 року.

Про це повідомив заступник виконавчого директора від України в МВФ Владислав Рашкован на форумі YES Brainstorming у Києві 11 вересня.

Рашкован сказав, що місія МВФ може почати роботу через 10-12 днів, однак вона здійснюватиметься у дистанційному режимі.

За його словами, залишається можливість того, що керівник місії Іванна Владкова-Голлар приїде до Києва – все залежить від ситуації з коронавірусом на території України.

Міжнародний валютний фонд затвердив у червні минулого року програму загальним обсягом близько $5 млрд. Перший транш фінансування у розмірі $2,1 млрд МВФ виділив одразу.

Згідно з останніми заявами, сума другого траншу може бути вищою за $700 млн шляхом об’єднання траншу. Також уряд обговорює можливість продовження нинішньої програми.